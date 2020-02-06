السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد مركز لوقه



رفحاء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية لمركز لوقه (100 كم غرب محافظة رفحاء).

واستهل سموه جولته التفقدية بالوقوف على مسجد المركز, يرافقه نائب مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز خليف العنزي, واطلع على أهم احتياجاته, موجها بتوسعة المسجد وتهيئة بالشكل المناسب وإضافة سكن للأمام.

إثر ذلك وقف سموه على مورد مياه لوقه, مؤكدا أهمية تهيئة وتحسين وتجويد آداء المورد واستكمال جميع الخدمات المهمة لهذه المورد بصفة عاجلة وبما يتوافق مع الأنظمة المرعية في هذا الجانب ومن خلال اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والشركة

وتفقّد سموه المواقع التراثية في المركز، يرافقه مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام, موجها بإبراز المواقع التاريخية والتراثية في المنطقة ومضاعفة الجهود للوصول إلى تفعيل المقومات السياحية, مشيراً إلى ما تحظى به المنطقة من مقومات تراثية وتاريخية يمكن استغلالها وجذب المواطنين للسياحة الداخلية من خلال تفعيل برامج وخدمات وفعاليات قادرة على جذب السائح باستثمار تلك المقومات.

رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

// انتهى //

16:24ت م

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رفحاء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية لمركز لوقه (100 كم غرب محافظة رفحاء).واستهل سموه جولته التفقدية بالوقوف على مسجد المركز, يرافقه نائب مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز خليف العنزي, واطلع على أهم احتياجاته, موجها بتوسعة المسجد وتهيئة بالشكل المناسب وإضافة سكن للأمام.إثر ذلك وقف سموه على مورد مياه لوقه, مؤكدا أهمية تهيئة وتحسين وتجويد آداء المورد واستكمال جميع الخدمات المهمة لهذه المورد بصفة عاجلة وبما يتوافق مع الأنظمة المرعية في هذا الجانب ومن خلال اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والشركة السعودية للكهرباء ، وأمانة المنطقة وفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،وإدارة النقل والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة.وتفقّد سموه المواقع التراثية في المركز، يرافقه مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام, موجها بإبراز المواقع التاريخية والتراثية في المنطقة ومضاعفة الجهود للوصول إلى تفعيل المقومات السياحية, مشيراً إلى ما تحظى به المنطقة من مقومات تراثية وتاريخية يمكن استغلالها وجذب المواطنين للسياحة الداخلية من خلال تفعيل برامج وخدمات وفعاليات قادرة على جذب السائح باستثمار تلك المقومات.رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.// انتهى //16:24ت م0201

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