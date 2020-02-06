

مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 6 فبراير 2020م واس

تُنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية " وحدة تطوير الموارد البشرية " 300 ساعة تدريبية تستهدف أكثر من (900) متدرب ومتدربة بتعليم مكة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم مكة عصام المحمادي أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة وحدة تطوير الموارد البشرية للفصل التدريبي الثاني، كما تطلق (30) برنامجاً للرجال والنساء بمجموع (300) ساعة تدريبية تستهدف أكثر من (900) متدرب ومتدربة، وأن هذه الدورات والبرامج التدريبية يقدّمها نخبة من المختصين ممن يمتلكون الخبرة الأكاديمية والمهارات التطبيقية والعملية في مجال التدريب وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة المكرمة، مبيناً حرص المدير العام للتعليم الدكتور أحمد الزائدي لما للعملية التدريبية من أهمية كبيرة في زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى الكفاءة، وتحسين مستوى الأداء لدى الموظفين وتنمية قدراتهم الوظيفية.

وأضاف المحمادي أن البرامج يشتمل على عدة دورات: دورة في الشراكة المجتمعية برؤية وطنية، ودورة المهارات الإبداعية لكفاءات إدارية، والسكرتارية، وإدارة المكاتبن وبرنامج إدارة المكاتب التنفيذية، ومهارات الاتصال الفعال والتحفيز الفعال، وإدارة الموارد البشرية، والجدارات الوظيفية وغيرها من البرامج والدورات الإدارية التي يحتاجها الموظفون الإداريون.

وأشار الحمادي إلى إطلاق تعليم مكة البرنامج التدريبي إستراتيجيات كايزن والسينات الخمس في تحسين بيئة العمل الذي تنفذه إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة التعليم الأهلي، وذلك في قاعة التدريب بمقر إدارة التعليم الأهلي، ويقدم البرنامج - الذي يستمر مدة يومين - المشرف التربوي الدكتور خالد أبو حفاش، لافتًا النظر إلى أن البرنامج التدريبي كايزن في تحسين بيئة العمل يتم تنفيذه ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات وتطوير مهارات شاغلي الوظائف التنفيذية التي يتم تنفيذها خلال هذا الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي.

// انتهى //

16:09ت م

0199





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 300 ساعة تدريبية تستهدف 900 متدرب ومتدربة بتعليم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.