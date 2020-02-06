

المنامة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة بمكتب سموه بمقر السفارة اليوم رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا البروفيسور كاثل كيلي يرافقه وفد من قيادات الكلية الملكية للجراحين بالبحرين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث و تناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وقدم البرفيسور كيلي شكره لسموه على الحفاوة وحسن الاستقبال.

وأشاد سمو الأمير سلطان بن أحمد بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الكلية في مجال الخدمات التعليمية للطلبة والأبحاث والدراسات وبدورها التعليمي المتميز، متمنياً للكلية مزيداً من التطور والنجاح.

// انتهى //

16:07ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.