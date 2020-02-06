السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يصل الجزائر



الجزائر 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، معالي كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني وعدد من المسؤولين.

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16:03ت م

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