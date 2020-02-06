السعودية اليوم / بلدية الجبيل تنفيذ خطوط مشاة ثلاثية الأبعاد في شوارع المحافظة



الجبيل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

بدأت بلدية الجبيل في تنفيذ خطوط مشاة في شوارع المحافظة، باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك انطلاقاً من مبادرة قدمها المجلس البلدي بالجبيل، بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل أن المبادرة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجمال للشوارع، وإضافة ممرات عبور للمشاة ولتهدئة السرعة، وفق الوسائل الحديثة للسلامة.

وأكد أن المبادرة تم تطبيقها على شارع الملك فيصل الشرقي، وذلك لتهيئة الشارع لمستخدميه من حي السيف الشرقي من الرجال والنساء والأطفال، والاهتمام بسلامتهم، وستعتمد هذه المبادرة على جميع الشوارع بمحافظة الجبيل.

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15:55ت م

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