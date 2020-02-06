السعودية اليوم / جامعة أم القرى تشرع في تنفيذ مشروع قياس رضا الحجاج حول مستوى الخدمات



مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

عقدت اللجنة الإشراقية لمشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين حول مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة اليوم، اجتماعها الأول بجامعة أم القرى، تفعيلاً لمذكرات التعاون التي وقعتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلاً في وكالة شؤون الحج والعمرة مع جامعات المنطقة.

ورأس معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل الاجتماع الذي قدم خلاله معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالجامعة التصور المقترح لتنفيذ المشروع، بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي.

وينفذ المشروع الذي تشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالجامعة، بالتعاون مع جامعات المنطقة، إلى قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة، ووضع رؤية علمية موحدة لتقييم الخدمة المقدمة.

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15:51ت م

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