السعودية اليوم / كلية الصيدلة الإكليلية بجامعة الملك فيصل تُنظم معرض "كوامن"



الأحساء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

افتتح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أمس، فعاليات معرض " كوامن "، الذي نظمته كلية الصيدلة الإكلينيكية ، بحضور عميد الكلية الدكتور بندر الضبيب، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالعزيز التركي، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات الكلية، وذلك في مجمع العثيم مول بالأحساء.

ويهدف المعرض تثقيف المجتمع بشأن الأمراض النفسية المنتشرة عن طريق التعريف بالأمراض وتفنيد الأفكار المغلوطة حول المرض، وإعادة النظر تجاه معاناة المريض النفسي بالتوعية عن الطرق الصحيحة في التعامل وبالخطة العلاجية المُثلى.

وتجول الدكتور الدلامي والحضور على أركان المعرض والأقسام المشاركة والمصاحبة لهذه الفعالية، واستمع إلى شرح مفصل عن كل ما تحتويه وما تقدمه وكيفية التعامل مع هذا المرض، كما اطلع على بعض التجارب التي قدمها مجموعة من الطلاب والطالبات في نفس المجال.

// انتهى //

15:30ت م

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