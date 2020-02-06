شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل كباين التوعية الإسلامية في جبل عرفات وجبل ثور والان نبدء بالتفاصيل

قامت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتشغيل الكبائن الواقعة بجوار جبل عرفات وجبل ثور والتي يزورها المعتمرين.

وكلفت الوزارة عددا من الدعاة للمباشرة فيها ليصل عدد ساعات عملهم في تلك المواقع إلى ما يزيد عن عشرين ساعة يومياً يقوم فيها الدعاة بتوجيه الزائرين وتعريفهم بهذه المواقع وتوضيح مما يتطلب توضيحه وكذلك تم تعميد بعض الموظفين للعمل في تلك الكبائن لتوزيع المطبوعات الإرشادية من خلال الكبائن.

وأشار فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محسن بن سيف الحارثي إلى أن تشغيل الكبائن في المواقع التي يقصدها المعتمرين يأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.