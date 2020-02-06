شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة تسبب في دهس طفلة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع، وسيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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