شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يؤكد على متانة العلاقات بين المملكة و مصر والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان.