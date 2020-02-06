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فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في حرس الحدود

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2020-02-06

للرجال على رتبة جندي

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 15 / 6 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 19 / 6 / 1441هـ على الرابط التالي (هنا).

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