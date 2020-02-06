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تطوير مضمار مشاة بطول 2كم في الأحساء

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2020-02-06

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت أمانة الاحساء في أعمال تطوير مضمار المشاة المحاذي لمبناها بطول كيلوين اثنين ، وذلك ضمن مبادرة مشاريع أنسنة المدن.
وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة تسعى من خلال مشروع تطوير المضمار إلى تعزيز ممارسة المشي وفق الأطر الصحية المتوافقة مع مبادرة أنسنة المدن، الهادفة إلى توفير بيئة ملائمة ومشجعة للأهالي ومرتادي المواقع العامة لممارسة رياضة المشي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تركيب مقاعد للجلوس، وتشجير، وأحواض الزراعية، ومحطات للألعاب ، ومسارات خاصة للدراجات الهوائية، وأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين المهندس الملحم أن الأمانة بدأت تنفيذ مبادرة لتركيب (حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية) في المضمار، تحوي حاوية داخلية سعتها (120) لترا، ومكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتر، كما يتم من خلالها بث شبكة الانترنت اللاسلكية على امتداد مسارات المضمار، مما يمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة، إضافة إلى تخصيص تطبيق الكتروني لمتابعة تلك الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية وإرسال إشارات تنبيهية في حال امتلائها، مشيراً إلى أن الحاويات ستسهم في تحسين المشهد الحضري، وتمنع التشوهات البصرية، وتحافظ على البيئة والصورة الجمالية للموقع .

تطوير مضمار مشاة بطول كيلوين اثنين في الاحساء1

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