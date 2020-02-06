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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، الأستاذ أحمد عبدالعزيز قطان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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