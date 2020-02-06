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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، الأستاذ أحمد عبدالعزيز قطان.