الأرصاد: كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر في معظم مناطق السعودية من الجمعة إلى الثلاثاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم، بتأثر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تصحب رياحا نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار على معظم مناطق السعودية.

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وأشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم المناطق، على أن تصل الصغرى إلى "الصفر المئوي" على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة، اعتبارا من مساء الاثنين.

وأورد التقرير أن سرعة الرياح السطحية قد تصل إلى 55 كلم في الساعة على منطقة الجوف والحدود الشمالية، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم في الساعة على حائل والقصيم وتبوك والشرقية والرياض، بينما تكون سرعة الرياح 45 كلم في الساعة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

وبينت الأرصاد أن تأثير الحالة يأتي اعتبارا من الجمعة في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، تشمل اللوز وعلقان والظهر، كما يتوقع أن تعود الفرصة مرة أخرى من مساء الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية وعرعر وطريف والقريات وحزم الجلاميد، مع التوقعات التي تشير إلى استمرار الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع المقبل.