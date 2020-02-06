السعودية | الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى الرئيس السيسي

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى الرئيس السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتضمن تأكيداً على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكدت الرسالة الحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان.