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عدن - ياسمين التهامي - قال موقع إخباري عبري، إن مسؤولين إسرائيليين يعملون حاليًا على الترتيب للقاء يجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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نتنياهو يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان .. ومفاجأة مزلزلة ستهز المملكة خلال الأيام القادمة!



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ونقل موقع "يسرائيل ديفينس" العبري عن مصادر إسرائيلية -لم يسمها- القول: "من المتوقع أن يجرى اللقاء بين نتنياهو وبن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، برعاية ودعم البيت الأبيض وإدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط جهود لعقد هذا الاجتماع بشكل سريع قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية القادمة".

ووفق المصادر، فإن "مسئولين استخباراتيين وسياسيين بتل أبيب يعملون خلال الفترة الماضية لتنظيم لقاء مع ولي العهد السعودي في الرياض، قبل الانتخابات الإسرائيلية، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء نتنياهو لسلطنة عمان ويرغب في تكرارها في كل من السودان والمغرب والسعودية، وبدعم أمريكي".

وتساءل الموقع: "هل هناك علاقة بين دعم الأمريكيين لنتنياهو وبين انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة؟"، ليجيب: "بالطبع، فواشنطن تريد تطبيق صفقة القرن، والتي ستساعد كثيرًا في رفع أسهم دونالد ترامب لدى الناخب الأمريكي، وهو نفس الأمر الذي سيرفع في نفس الوقت من حظوظ بنيامين نتنياهو للفوز بفترة ولاية جديدة ويظل جالسًا على كرسي الحكم بإسرائيل، وذلك عبر إظهار نتنياهو كأول رئيس وزراء يزور بلاد لم يزرها أسلافه مثل المغرب والسعودية والسودان وغيرها".

واعتبر الموقع، أن "الجزء الإيجابي فيما يفعله نتنياهو هو محاولة تليين مواقف الأنظمة الحاكمة في الخليج العربي وأفريقيا تجاه إسرائيل بقدر الإمكان، ورغم ما سبق فالحديث لا يدور عن تبادل للممثليات الدبلوماسية واعتراف السعودية وغيرها بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، كما أن الحديث لا يدور عن تطبيع كامل وإنما تحسين في العلاقات سيؤدي يوما ما حتمًا إلى ذلك".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير نفى في أواخر يناير الماضي، وجود لعلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وقال إن بلاده متمسكة بمبدأ "حل الدولتين" وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، عشية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

وفي أكتوبر الماضي، رفضت فصائل فلسطينية عدة، منها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زيارة المنتخب السعودي إلى رام الله للقاء نظيره الفلسطيني، واعتبرتها نوعًا من التطبيع مع إسرائيل.

وعادة ما ترفض اتحادات الكرة العربية، اللعب في الضفة الغربية، كون الدخول إليها يتطلب تأشيرة دخول إسرائيلية، وهي خطوة عادة ما تلاحق صاحبها اتهامات التطبيع.

وفي أغسطس 2019، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تهدف إلى تطبيع علني مع دول الخليج، التي لا تجمعها بها علاقات رسمية.