أسعار الذهب في أسواق السعودية اليوم الخميس 6 فبراير 2020

نستعرض لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 فبراير 2020، للبيع والشراء بالريال السعودي والدولار الأمريكي، داخل السوق المحلي السعودي، حيث يعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات في الحلي والمجوهرات، فقد تم إعداد هذا الإصدار لنحيطكم بالأسعار لهذا اليوم بالجدول التالي.





ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلاف في سوق الذهب في السعودية ما بين سعر الذهب المستعمل في السعودية والذهب السعودي غير المستعمل، حيث يتم خصم آلية المصنعية بالذهب المستعمل فبالتأكيد بعد خصم المصنعية يصبح سعره أقل من أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية.