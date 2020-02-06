مواطنات متضررات من عيادات التجميل يروين معاناتهن.. وطبيب يعترف بزيادة الأسعار- فيديو

روت متضررة من عيادات التجميل معاناتها بعد أن وضعت البوتكس، مبينةً أنها تعرضت لالتواء بالوجه؛ نتيجة إصابة العصب السابع.

وأوضحت المتضررة التي تدعى سلطانة البازعي، خلال مداخلة ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، أن تكلفة أشياء بسيطة في الوجه بلغت 6500 ريال؛ وذلك خلال مراجعتها لطبيب مشهور في أحد مراكز التجميل بالمملكة.

فيما قالت متضررة أخرى من عيادات التجميل تدعى أم راكان، إنها حصلت على إبرة البوتكس من صيدلية بنصف السعر الموجود بمراكز التجميل، الأمر الذي أنكره استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد العيسى، خلال لقائه مع مقدم البرنامج، قبل أن يعترف بوجود فوارق في الأسعار بالفعل.

من جهته، قال استشاري الجلدية وجراحة الوجه التجميلية الدكتور نضال أيوب إن إجراء عمليات التجميل هو مسؤولية الشخص نفسه، منوهاً إلى ضرورة اختيار الطبيب المناسب المتخصص وعدم الاعتماد على دعاية السوشيال ميديا والإعلام في عمليات التجميل.