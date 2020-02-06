نشرت مؤسسة الملك سعود صورة تاريخية لأول غرفة عمليات مجهزة بالأطباء والمعدات الطبية الحديثة بمستشفى الملك سعود “الشميسي” بالرياض قبل أكثر من 60 عاماً. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى 1959 غرفة العمليات وبداخلها الطاقم الطبي، وأشارت معلومات إلى أن أول جهاز أشعة استخدم لإجراء فحص للملك سعود رحمه الله، والذي يطلق عليه لقب “أبو خيرين”.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل أكثر من 60 عاما.. شاهد صورة لأول غرفة عمليات في مستشفى الشميسي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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