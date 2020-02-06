بالفيديو.. الشيخ المطلق يحذر من وصف الحكم بالظالم أو سب اللاعبين

حذر عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من مغبة التعصب الرياضي، موضحًا أنه لا يجوز اتهام حكم مباراة كرة القدم بأنه ظالم.

وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» على القناة السعودية، إنه لا يجوز ظلم الناس أو اتهام الحكم مثلًا بأنه ظالم، فهذا قدح في أناس نسبوا للعدالة، حيث اختارته الجهة المعنية ليحكم في المباراة.

وأضاف الشيخ المطلق أنه عندما يُسأل عن النادي الذي يشجعه يرد بأنه يشجع من يفوز، مؤكدًا أن كل الأندية عنده سواء، فإذا هزم أحد الأندية فإنه سيفوز في مرة قادمة، وتساءل قائلًا لماذا إذا هُزم فريقي أضيع ديني ومصداقيتي عبر الشتم والسب، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن المؤمن كقتله».

وأشار إلى أن البعض يلعن أم اللاعب أو الحكم، مؤكدًا أن هذه من السلبيات التي لا يغرق فيها إلا ضعاف العقول.

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