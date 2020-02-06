حساب المواطن: إرفاق مستند واحد فقط يكفي لإثبات الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه لا يلزم إرفاق أكثر من مستند لإثبات الاستقلالية، ويكتفى بمستند واحد فقط.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، ردًّا على سؤال أحد الطلبة: «لا يلزمك إرفاق أكثر من مستند لإثبات الاستقلالية، ويكتفى بإرفاق مستند واحد باسم المتقدم بالطلب».

وأوضح الحساب أن «السجل الاكاديمي وفاتورة الكهرباء ليسا من المستندات المطلوبة. وإذا كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وهي (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وإذا لم تتوافر يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة».

ووجه الطالب ماجد سؤالًا بأنه يدرس في الجامعة ومغترب، ويصرف الدعم منذ عام، وعندما أرفق مستند إيجار جديدًا لحساب المواطن، تم رفضه، وعندما أراد استخراج عقد إيجار إلكتروني (عقد إيجار موحد) وُوجه بشرط أنه يجب أن يكون لمدة عام كامل، وتساءل حول إثبات الاستقلالية بأي مستند آخر غير عقد الإيجار مثل السجل الأكاديمي للجامعة، أو فاتورة الكهرباء للبيت ملك الوالد.

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