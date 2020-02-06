بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بشاب اقتحم مدرسة بمركبته ومارس التفحيط داخلها

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شاب اقتحم مدرسة ثانوية غرب العاصمة بمركبته، ومارس التفحيط بداخلها.

ووثق مقطع مصور الحادثة التي وقعت –وفق برنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية- داخل مدرسة ثانوية غرب الرياض، موضحًا أن شرطة الرياض ألقت القبض على شاب ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخل بسيارته داخل مدرسة ويمارس التفحيط.

وذكر رواد مواقع التواصل أن الشاب خرج من سيارته وهو يحمل ساطورًا في يده.

وبيَّن المقطع المتداول دخول الشاب بسيارته من باب المدرسة؛ حيث صدم بابها الحديدي ودخل عنوة في ملعب المدرسة ممارسًا التفحيط عليه.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض: القبض على 50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة

«شرطة الرياض» تُطيح بـ3 وافدين سرقوا 300 ألف ريال من المحلات التجارية