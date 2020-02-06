بمساحة ٧٠٠٠ متر مربع.. بلدية الجنوب الفرعية بأمانة جدة تزيل تعديات بحي المراسلات

أزالت بلدية الجنوب الفرعية بأمانة جدة، عددًا من التعديات التي قدرت بمساحة ٧٠٠٠ متر مربع بنطاق الفرع، تمثلت في إقامة أساسات مبانٍ تحت الإنشاء.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الفرق الرقابية بمشاركة شرطة البلدية تمكنت من حصر مواقع في حي المراسلات استغلت من قبل مخالفين؛ حيث جرى تركيب «الهنجر» وأساسات مبانٍ تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية، بمساحة ٧٠٠٠ متر مربع.
وأشار الذروي إلى أنه جرت إزالة المخالفات في المواقع المحصورة بما يتوافق وحرص البلدية على الاستمرار في التعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية.
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