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موجة قطبية على بعض المناطق ابتداء من السبت

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تشير التوقعات أن تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار من يوم غد الجمعة وحتى يوم الإثنين، على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد أن تتساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز وعلقان والظهر، من مساء غد الجمعة، ويتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخرى من مساء الأحد، وتمتد لتشمل منطقتي الجوف والحدود الشمالية (عرعر، طريف، القريات، حزم الجلاميد).

كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق من مساء السبت، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى الصفر المئوية على مناطق الجوف، تبوك، حائل، وتمتد إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، اعتبارا من مساء الإثنين.


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