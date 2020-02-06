كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق من مساء السبت، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى الصفر المئوية على مناطق الجوف، تبوك، حائل، وتمتد إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، اعتبارا من مساء الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة قطبية على بعض المناطق ابتداء من السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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