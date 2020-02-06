السعودية اليوم / تعليم تبوك يختتم مسابقات أندية الحي للبنين والبنات



تبوك 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، مسابقات أندية الحي الترفيهية والتعليمية للبنين والبنات بمشاركة أندية الحي في مختلف محافظات المنطقة، والتي أقيمت فعالياتها في مقر المعسكر الكشفي بتبوك للبنين فيما احتضنت قاعة الأمير فهد بن سلطان العلميّة احتفال أندية البنات.

وكانت المسابقات شملت المجالات الدينية والرياضية والثقافية حيث أقيمت مسابقة لحفظ القران الكريم وتجويده ومسابقة الإلقاء المؤثر وشمل الخطابة والشعر، وكذلك مسابقة الخط العربي (بنين وبنات) وفي المجال الرياضي مسابقتا كرة التنس للطاولة (بنين) وكرة الريشة (بنات).

وقد شهد الحفل الختامي وفعاليات التحكيم للمسابقات رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي مساعد مدير التعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير، الذي أكد أن هذه البرامج إحدى مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية المملكة 2030 لبرنامج جودة الحياة، وتأتي ضمن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم تبوك، واختتم حديثه بالشكر لوزارة التعليم لدعمها المستمر لأندية الحي والحرص على تطويرها وللقائمين على المنافسات والفعاليات والأنشطة بأندية الأحياء للبنين والبنات.

من جانبه أكد ممثل أندية الحي للبنين ومدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبد الله الحارثي أن أندية الحي صقلت مواهب الطلاب وزادت من قدراتهم المعرفية وتحصيلهم العلمي بإقامة العديد من الدورات النوعية في مختلف المجال وتتيح للطالب ممارسة هواياته في بيئة آمنة تحت إشراف فريق عمل متخصص في كل نادٍ، ثم أعلن "الحارثي" أسماء الفائزين بالمسابقات للبنين.

وفي حفل أندية الحي للبنات قالت ممثلة أندية الحي للبنات ومديرة إدارة نشاط الطالبات هدى بنت عبد الله المندح : أن أندية الحي أصبحت واقعًا مشرقًا تعيشه بناتنا لملء فراغهن بكل ما يفيد أن دور أندية الحي لا يقتصر على الطالبات فقط بل هو مفتوح للأمهات والمترددات على الأندية من مختلف الأعمار يمارسن فيه كل الأنشطة والهوايات إلى جانب التثقيف الصحي والعلمي والمعرفي، ثم أعلنت أسماء الطالبات الفائزات.

// انتهى//

14:53ت م

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