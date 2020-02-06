السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة



الأحساء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، يرافقه القنصل الأمريكية راتشنا كورهونن.

ورحب سمو محافظ الأحساء في بداية اللقاء بسفير الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المحافظة، مشيداً سموه بالعلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال، منوهاً بما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات .

// انتهى//

14:28ت م

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