السعودية اليوم / تعليم مكة يختتم المنافسات النهائية لمسابقات أندية الحي



مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، اليوم ، مسابقات أندية الحي ، وذلك بنادي الحي بثانوية الحسين بن علي بغرب مكة .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن المسابقة تهدف الى تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب، وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم .

وعبّر الدكتور الزائدي في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب في هذه المناسبة التكريمية السعيدة التي يستحقون عليها كل الشكر والتقدير لما قدموه من عطاءات متميزة، ومراكز متقدمة في هذه المنافسات التربوية الهادفة، معرباً عن فخره واعتزازه بما شاهده من نماذج طلابية مشرفة تميزت بقدراتها الرائعة التي تعكس حقيقة نواتج التعلم التي ننشدها في تعليم مكة المكرمة.

وشارك في المسابقة 87 متسابقاً من الطلاب أعضاء أندية الحي ، شملت "الخط العربي ، والإلقاء، وتنس الطاولة، ونٌفذت على مرحلتين : الأولى على مستوى أندية الحي التي يتأهل الفائزون فيها إلى المرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية .

// انتهى //

14:19ت م

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