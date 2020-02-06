السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالمنطقة ومحافظ المذنب بمناسبة تكليفهما



بريدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان, اليوم, عبدالرحمن بن عوده السعوي بعد صدور قرار تكليفه وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بإمارة المنطقة, وسليمان بن علي الفوزان بعد صدور قرار تكليفه محافظاً للمذنب.

ورحب سموه بالجميع مهنئاً لهم هذه الثقة, مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل والإنتاج لخدمة أبناء المنطقة, منوهاً بما يقدم من دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للمنطقة بشكل عام التي ساهمت في تحقيق كل تنمية ونماء لخدمة المواطنين والمواطنات وفي كافة المجالات, مشدداً سموه على أهمية دفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات والرفع من كفاءة الأداء في تأدية العمل ومضاعفة الجهود لخدمة أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

وأعرب السعوي والفوزان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعمهم وتشجيعهم الدائم, مثمنين توجيهات سموه النيرة التي ستكون عوناً لهما في تقديم أقصى الجهود لخدمة للمواطنين والمواطنات، معبرين عن بالغ اعتزازهم وامتنانهم, سائلين الله تعالى العون والتوفيق، وأن يكونا عند حسن الظن ، لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والعطاء مع زملائه منسوبي إمارة المنطقة.

// انتهى //

13:52ت م

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