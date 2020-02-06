السعودية اليوم / تعليم القصيم ينفذ برامجا توعوية بفيروس "كورونا"



بريدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في جميع مدارس البنين والبنات حزمة من البرامج والمناشط التوعوية والتثقيفية الخاصة بالتعريف بفيروس " كورونا "وطرق الوقاية منه ، وعمدت إلى زيادة مستوى الوقاية الصحية تجاه العديد من الأمراض الفيروسية والموسمية ، بما يحقق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والطالبات.

وجاءت المحاضرة التعريفية التي شهدها المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، وعددًا من مديري ورؤساء الإدارات والأقسام، وقدمها وفد من قسم الصحة المدرسية في التجمع الصحي في صحة القصيم اليوم ضمن برامج الحملة التوعوية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد، وطرق الوقاية منه ، التي تسعى من خلالها إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى تنفيذها، وتطبيق مضامينها على الواقع التعليمي، للعمل على زيادة الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم قد بادرت بتفعيل العديد من الخطط والبرامج التي تستهدف الميدان التعليمي، وعملت بالتنسيق مع صحة القصيم، ممثلة بقسم الصحة المدرسية في التجمع الصحي، لإقامة المحاضرات التوعوية والتثقيفية في عدد من المدارس، والتعريف بالإجراءات المتبعة للتوعية الصحية، تجاه فيروس "كورونا "، والأمراض الفيروسية، والأوبئة بوجه عام.

كما باشرت إدارة الشؤون الصحية المدرسية في تعليم القصيم، تنفيذ وتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعريفية، على المدارس والمقار التعليمية، التي تعرف بفيروس كورونا وتاريخه وأسباب انتقاله وطرق عدواه وكيفية مكافحته والحد من انتشاره، بالإضافة إلى تنشيط دور الإذاعة المدرسية، وتسخير منابرها نحو زيادة الوعي بمخاطر المرض، ونشر الثقافة الصحية، لتوفير الأجواء التعليمية الآمنة والمناسبة للطلاب والطالبات.

// انتهى //

13:39ت م

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