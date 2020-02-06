السعودية اليوم / "جستر" نجران ينظم دورة تدريبية في "أساسيات لغة الإرشارة"



نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع الجمعية

وتستهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة .

// انتهى //

13:36ت م

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نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسينظم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" الاثنين المقبل، دورة تدريبية في "أساسيات لغة الإشارة"، وذلك بفندق أوسيس بمدينة نجران.وتستهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة .// انتهى //13:36ت م0110

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