شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 630 ألف زهرة ترسم لوحات فنية في طرق رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة زراعة الزهور الشتوية الموسمية وتزيين الشوارع والطرقات والساحات بالزهور.

وأكد رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني، سعي البلدية لتحويل المحافظة إلى مدينة من الزهور من خلال اتخاذ منحى جديد في مجال زراعة الزهور الموسمية في الشوارع والميادين، انطلاقاً من رؤيتها في بناء محافظة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح عبر إدخال تصاميم حديثة وأفكار إبداعية تتماشى مع التطور العمراني والحضاري للمحافظة من جهة، وتحاكي المبادرات والمناسبات الوطنية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الهدف لم يعد التوسع في مساحات الزهور وزيادة أعدادها فقط، إنما الإبداع والتجديد والابتكار من خلال التقنيات الحديثة في مجال إنتاج وتصميم الزهور الموسمية.

وأوضح المهندس القرني، أن البلدية ركزت على زراعة الأماكن البارزة التي تمكن الجميع من رؤيتها والاستمتاع بمشاهدتها وشملت طرق محافظة رأس تنورة والكورنيش، حيث تم استبدال التربة وتسميدها ، مشيراً إلى أن الزهور يتم إنتاجها في مشتل البلدية وبلغت "630.000" زهرة.