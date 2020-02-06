شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1000 وظيفة شاغرة في «طب الأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ١٠٠٠ وظيفة في تخصص (طب الأسنان) اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤١/٦/١٥هـ للسعوديين من الجنسين ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs

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