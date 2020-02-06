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شكرا لقرائتكم خطوات التقديم على لمّ الشمل في حركة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يتم أولًا الدخول على نظام نور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التعليم أن هناك 6 خطوات للتقديم على “لم الشمل” في حركة النقل الخارجي 1441 هـ.
وأوضحت التعليم بحسب إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، أنه يتم أولًا الدخول على نظام نور ثم اختيار أيقونة خدمات شؤون العاملين وبعدها اختيار أيقونة رغبات النقل الخارجي ثم اختيار لم شمل.
وبعد ذلك يتم إدخال الطلب الذي يشمل رقم الهوية ودرجة القرابة ومسؤولية لم الشمل والحالة ثم الضغط على حفظ وإرسال.
ولفتت التعليم إلى أنه على مقدم لم الشمل والطرف الآخر القيام بالخطوات كما على مدير كل منهما اعتماد الطلب.
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