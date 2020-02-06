خطوات التقديم على لمّ الشمل في حركة النقل

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم أن هناك 6 خطوات للتقديم على “لم الشمل” في حركة النقل الخارجي 1441 هـ.

Advertisements

وأوضحت التعليم بحسب إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، أنه يتم أولًا الدخول على نظام نور ثم اختيار أيقونة خدمات شؤون العاملين وبعدها اختيار أيقونة رغبات النقل الخارجي ثم اختيار لم شمل.

وبعد ذلك يتم إدخال الطلب الذي يشمل رقم الهوية ودرجة القرابة ومسؤولية لم الشمل والحالة ثم الضغط على حفظ وإرسال.

ولفتت التعليم إلى أنه على مقدم لم الشمل والطرف الآخر القيام بالخطوات كما على مدير كل منهما اعتماد الطلب.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







