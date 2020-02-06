الغذاء والدواء تجيز استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف كورونا

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - واس

أجازتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فايروس كورونا الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة.

وتُمكِّن هذه الكواشف المخبرية من إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا الجديد (2019-coV)، الذي يتم عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي من العينة، وبعد ذلك تُستخدم تقنية جزئية تسمى (RT-PCR) للكشف عن الفايروس.

وأكدت الهيئة أن سرعة إجازة هذه الكواشف المخبرية لتشخيص المشتبه بإصابتهم والسماح بدخولها واستخدامها يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية لضمان صحة متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر، والمساعدة في الحد من انتشار الفايروس.

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