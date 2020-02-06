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رؤى وتصورات إعلامية في المقهى الحواري بتبوك

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2020-02-06

تمت استضافة ناعم الشهري للحديث عن الملف

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

استضاف المقهى الحواري الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تبوك، الإعلامي ناعم الشهري وعدداً كبيراً من المشاركين والمهتمين بالحوار الإعلامي.

وقدم اللقاء مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بتبوك فايز البلوي الذي رحب بالضيف وأشاد بدوره الإعلامي والخبرة الإعلامية التي يمتلكها ودور الإعلام في إيصال الصورة الحقيقة وفقاً للقيم الإعلامية وأخلاقيات مهنة الإعلام.

إثر ذلك استعرض الضيف بداياته مع الإعلام وكذلك أهمية الحوار الإعلامي في إيجاد لغة إعلامية وطنية بالإضافة إلى استعراض لنماذج إعلامية مشرقة ساهمت في صناعة الإعلام المميز.

وأكد الشهري على أهمية إيجاد صورة واضحة للعلاقة بين الإعلام والمسؤول والمجتمع وقيام الإعلامي بدوره الحقيقي في توصيل رسالته التي تحافظ على جودة الرسالة وتحكمها قيم وأخلاقيات الإعلامي الذي ينقل الخبر بالصورة الحقيقة الهادفة.

وبعد ذلك، شارك الحضور الضيف في تقديم العديد من الرؤى والتصورات والمقترحات حول آلية الحوار الإعلامي ودور الإعلام في بناء الإعلام الجديد المتطور الذي يتوافق مع ما تعيشه المملكة من نقلة نوعية في شتى المجالات.

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