في إنجاز وطني .. السعودية تحقق تحسنا ملحوظا في مؤشرات السلامة المرورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي صدر أخيرا لتوثيق جهود السعودية في تعزيز السلامة المرورية بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات.

وبينت المنظمة في التقرير إلى أن هناك انخفاضا في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%، وكذلك انخفاضا في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40%، خلال الفترة من 2016 - 2018.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى المنهجية التي تسير عليها السعودية في تحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة، مما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.