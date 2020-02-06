شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ الجماهير بإطلالة أنيقة مع هذا الرجل الأنيق داخل غرفة ضيقة!.. شاهد ماذا تفعل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن عملها في مجال آخر بجانب عملها الإعلامي.

لجين نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، هي تقوم بتوقيع بعض الأوراق مع أحد الأشخاص المتخصصين في مجال العقارات.

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مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ الجماهير بإطلالة أنيقة مع هذا الرجل الأنيق داخل غرفة ضيقة!.. شاهد ماذا تفعل!



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الإعلامية السعودية كشفت أنها تعمل بمجال الاستثمار في العقارات وكتبت: "إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل".

وأضافت: "أنا الحمدلله بدأت في العام 2009 وبقناعة واضحة. مقتنعة جداً بأن العقار هو الإبن البار وبأنه أفضل استثمار لأنه ممكن يمرض لكن لا يموت".

وتابعت: "البنوك اليوم تقدم تمويلاً رائعاً والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات، الدار العقارية تقدّم عرض أفضل 10‎على مجموعة متنوعة من الشقق، التاون هاوس، الفلل والأراضي، بمشاريع مختلفة في جزيرة ياس وجزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة الناريل والغدير، لـ10 أيام فقط".

واختتمت كلامها، بقولها: "أنا شخصيا و لله الحمد استثمرت في هذا المجال عن قناعة بعد استشارة ذئب العقارات مهند الوادية".