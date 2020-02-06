شاهد: الفنانة فيفي عبده تفتح مرقص في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو، للفنانة المصرية فيفي عبده حيث قالوا أنها ستتراس معهد للرقص في الرياض.

وقال حساب منصور خلفان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر،:" فيفي عبده قبل تروح الرياض كانت في معهد ريك بانكس ric banks لتعليم الرقص في الامارات وسيتم الإعلان قريبا عن معهد رقص بإشرافها في الرياض تنتظر الترخيص فقط وداعا للتشدد والسامري".

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فيفي عبده مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من زيارتها إلى السعودية عبر حسابها على إنستجرام.

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وكانت فيفي عبده قد نشرت مقاطع فيديو جديدة أظهرت تجمهر عدد كبير من معجبيها بينما كانت فيفي عبده تردد: " بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب نعمة احفظها من الزوال".

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، والتي ترافق فيفي عبده في زيارتها الى السعودية مقطع فيديو أظهر لجوء الأخيرة إلى البخور لحمايتها من الحسد.

وبحسب الفيديو ظهرت فيفي عبده وهي تمر فوق البخور 7 مرات متتالية وتقول :" محسود ومأرور عليا"، ثم بدأت في المرور قائلة "الأولة بسم الله" .. كل اللي شافني ولا صلاش على حضرة النبي"، بحسب ما تم تداوله.

وظهرت الفنانة للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.