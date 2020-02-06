شهدت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 6 فبراير 2020، استقرارا، حيث واصل سعر الصرف استقراره أمام غالبية أسعار العملات الأجنبية، وسجل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

وجاءت أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 4.13 ريال سعودي

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الجنيه الإسترليني: 4.87 ريال سعودي

الجنيه المصري : 0.24 ريال سعودي

الدينار الأردني : 5.29 ريال سعودي

ومن أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام ومعرفة كم سعر الريال السعودي الان بشكل خاص، وذلك من قبل المستثمرين والمواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى.