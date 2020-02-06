كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على معلم في إحدى مدارس محافظة الداير بني مالك ، وهو داخل المدرسة أمام طلابه.
وأوضحت المصادر وفقاً لموقع صدى ، أن المعلّم مُدان في قضية حقوقية وليست جنائية.
وأشارت المصادر، أن ابن المُعلّم كان ضمن الطلاب الشاهدين للواقعة التي حدثت في مدرسة القعقاع الابتدائية والمتوسطة في الداير بني مالك بجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنه كان بين الطلاب.. القبض على معلم أمام تلاميذه في مدرسة بجازان والكشف عن التهمة المطلوب فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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