الزعاق: استقرار بـ«طقس الخميس» على معظم مناطق المملكة.. واليوم بداية «العقارب»

توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يسود طقس اليوم الخميس حالة من الاستقرار على معظم مناطق المملكة، مُشيرًا إلى نشاط للرياح السطحية خلال يومي الجمعة والسبت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أضاف الزعاق أن اليوم هو أول موسم العقارب، ومدته 39 يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم؛ كل نجم 13يومًا، مُشيرًا إلى أنه عند العامة تُسمى «السم والدم والدسم».

وأوضح الزعاق أن أغلب أيام «العقارب» معتدلة وتتخللها ثلاث موجات باردة: الأولى تُسمى «السم»، والثانية «الدم»، والثالثة «الدسم»، لافتًا إلى أن منتصف الأسبوع القادم يبدأ موجة السم.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس اليوم الخميس، لافتةً إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: «بمشيئة الله -تعالى- لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة)، وعلى أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، الشرقية، والحدود الشمالية)».

وتوقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

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