الحصيني يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة ويحدد مدته

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه بدءًا من غد الجمعة، ستشهد بعض المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة، وسيادة الدفء، قبل أن تنخفض الحرارة تدريجيًا، بدءًا من مساء السبت.

وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه بدءًا من غد الجمعة، يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من 5 إلى 8 درجات عما تم تسجيله أمس الأربعاء، لمدة يومين.

وتابع الحصيني: «لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا، على شمال ووسط وغرب المملكة»، وأضاف قائلًا: «مثال على ذلك الحرارة في الرياض العظمى يوم الجمعة 31 درجة مئوية»، مشيرًا إلى تهاوي درجات الحرارة من يوم السبت.

وكان الحصيني توقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، بدءًا من اليوم الخميس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة، وأقصى منطقة الرياض والشرقية، مصحوبة بنشاط متوسط للرياح على معظم المناطق، عدا الشرقية والشمالية ونجران وجازان.

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