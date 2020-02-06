بـ55 مليون ريال.. تنفيذ شبكة تصريف الأمطار والسيول بمخطط ولي العهد بمكة

وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الخميس، عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بمخططات ولي العهد 7 و8، بقيمة إجمالية بلغت (55.923.630) ريالًا.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في بيان لها، أنه سيتم إنشاء «عبارات» مغلقة بطول 6100 متر .
وكانت أمانة العاصمة المقدسة، أبرمت مؤخرًا العديد من المشاريع المماثلة، بالإضافة إلى المشاريع التي ما زالت تحت الدراسة؛ تمهيدًا لطرحها وترسيتها، وذلك حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال وتلافي أخطار السيول وأبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
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