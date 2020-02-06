الصحة: لم نسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورنا داخل المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورنا الجديد داخل المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وأشارت إلى أنَّها فحصت 3195 مسافرًا قادمًا من الصين عبر الرحلات المباشرة، و1116 مسافرًا عبر الرحلات غير المباشرة.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة إلى ضرورة الإفصاح لموظفي الجوازات عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال 15 يومًا قبل وصولهم .

وأكدت «مديرية الجوازات» أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.

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كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى نحو 20 ألفًا، بينهم 3859 حالة حرجة. حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن السلطات الصحية في الصين.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 73 وفاة جديدة إلى جانب إصابة 3694 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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