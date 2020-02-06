الجوازات توضح إمكانية تجديد الجواز والسفر للخارج لمن كان عليه «إيقاف خدمات»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يمكن السفر لمن كان عليه «إيقاف خدمات» وتم رفعه وفقًا للنظام الجديد.

وأوضحت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- ردًّا على سؤال إحدى المواطنات، أنه «لا مانع من تجديد الجواز أو المغادرة خارج المملكة، في حال عدم وجود ملاحظة على سجل المستفيد تمنع ذلك».

ووجهت المواطنة سؤالًا بأنه كان عليها «إيقاف خدمات»، وتم رفعها بحسب النظام الجديد، فهل تستطيع تجديد الجواز والسفر خارج المملكة.

وفي سياق مغاير، أوضحت الجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يجب مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني.

من جهة أخرى، دعت الجوازات، أمس الأربعاء، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الإفصاح عما إذا كانوا في جمهورية الصين الشعبية، خلال الـ15 يومًا السابقة لتاريخ وصولهم.

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