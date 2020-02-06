ممدوح طاشكندي.. طموح هندسي حوَّل مستشفى الشميسي إلى مدينة طبية عصرية

يعيش مستشفى الشميسي بالرياض، نقلة كبيرة فـي تطوير المباني من خلال إعادة تصميم المباني القديمة، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ جديدة تخدم التوسعات المستقبلية لمدينة الملك سعود الطبية.

ويقف خلف هذا العمل الهندسي المُبهر المدير التنفيذي للتشغيل المهندس ممدوح طاشكندي وفريق عمله، الذي عمل خلال عامين فقط على جملة من المشاريع النوعية ساهمت في توفير بيئة مميزة للمرضى والمراجعين بالإضافة إلى الموظفين.

وتحقق هذا العمل الطموح، مُعتمدًا على كوادر وطنية يقودها مهندس سعودي نال الثقة، حتى أصبح عمله واضحًا مثل الشمس في كبد النهار؛ وذلك في إطار السعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعمل هذا الفريق الهندسي بقيادة طاشكندي، على عدد من المشروعات المستقبلية، مثل البرج الطبي الثالث، والبرج الإداري، ومواقف السيارات المتعددة الأدوار، ومشروع تكسية مستشفى الأسنان، ومشروع ترميم وتأهيل وتكسية مبنى مركز الملك فهد للكلى.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

مدينة الملك سعود الطبية تنفي استقبال حالات بسبب الدخان الجديد

«أثر» تُوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية في مجال التطوع الصحي