«الجوازات» تُعلن تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية؛ وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأشارت «الجوازات» إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر إلى الصين، فلن يسمح له بالعودة إلى المملكة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.



كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى نحو 20 ألفًا، بينهم 3859 حالة حرجة. حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن السلطات الصحية في الصين.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 73 وفاة جديدة إلى جانب إصابة 3694 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 شخصًا

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