بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم المبالغة في إكرام الضيوف

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم المبالغة في إكرام الضيوف عن طريق إعداد طعام يكفيهم ويفيض؛ حيث يعد البعض ذلك من باب إكرام الضيف.

وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن فرقًا كبيرًا بين الإسراف والتبذير وبين الكرم، مشيرًا إلى أن الكرم محمود، أما الإسراف فهو مذموم.

وأضاف الشيخ الخثلان، أنه إذا وصل الاهتمام بالضيف إلى حد الإسراف كان ذلك مذمومًا، فمن الإسراف مثلًا أن يذبح الشخص 5 ذبائح لضيف واحد، لكن إذا ما أتاه ضيف وذبح له خروفًا سمينًا، وتعهد بأن يصرف باقي الطعام على الفقراء أو الجمعيات الخيرية، فهذا لا بأس به وهو من الكرم، والمتعارف عليه بين الناس.

وأشار الخثلان، إلى أن الله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم الخليل، والذي كان كريمًا، حيث أتته الملائكة قبل ذهابهم إلى قوم لوط على صورة بشر، فقام مباشرة بذبح عجل سمين لأشخاص أول مرة يعرفهم أو يراهم، فأثنى الله عليه.

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