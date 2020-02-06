المقيم‭ ‬المخالف‭ ‬تعليق‭ ‬السفر‭ ‬للصين‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة

أكدت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجوازات‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الجديد،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعليق‭ ‬سفر‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

ولفتت‭ ‬الجوازات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬نظام‭ ‬وثائق‭ ‬السفر‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬مخالفة‭ ‬أحد‭ ‬الإخوة‭ ‬المقيمين‭ ‬لتعليق‭ ‬السفر‭ ‬للصين،‭ ‬فلن‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالعودة‭ ‬للمملكة‭.‬​