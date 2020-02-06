السعودية اليوم / "أساسيات لغة الإشارة" دورة تدريبية بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً بمركز الخدمات الطبية الجامعي الأحد المقبل، دورة تدريبية في أساسيات لغة الإشارة، بالتعاون مع إدارة تعليم جدة، وذلك بمقر المركز في الجامعة .

وتستهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام، منسوبي المركز الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة .

// انتهى //

12:51ت م

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